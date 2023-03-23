كشف عدد من الطلاب المنتظمين في الفصول الدراسية في مختلف مناطق المملكة عن كيفية قضاء اليوم الأول في رمضان داخل الفصول.

وقال بعض الطلاب خلال حديثهم على برنامج الراصد المُذاع عبر قناة الإخبارية:” أنهم يشعرون بحالات تعب بسيطة”، معربين عن أملهم في اختفاء ذلك التعب مع التعود وتوالي الأيام.”

والجدير بالذكر أن دوام المدارس خلال شهر رمضان 2023، يختلف من إدارة تعليمية لأخرى؛ حيث حددت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة موعد الدوام الدراسي؛ حيث يبدأ اليوم الدراسي من الساعة 9 صباحًا، في مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي.