في حادثة غريبة من نوعها، عُثر على خروف كامل داخل بطن ثعبان أصله في إحدى قرى الأمازون .

وتفصيلاً، وقع الحادث في قرية بوفودا سان أنطونيو، الواقعة على أطراف غابة الأمازون بولاية ألاغواس، شمالي شرق البرازيل.

واضطر بعض سكان القرية الأمازونية إلى فتح بطن الأصلة التي يبلغ طولها حوالى 3 أمتار؛ وذلك من أجل استعادة الخروف.

والجدير بالذكر أنه تم فتح بطن الحيوان، وظهر الحيوان بأكمله، بشكل صادم؛ حيث بدا الخروف كأنه قطعة واحدة ولم يكن لدى العصائر الهضمية القوية للثعبان الوقت لتذويبه، وتم قتل الثعبان والتخلص منه بعد ذلك.