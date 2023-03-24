أكد المهتم بنمط الحياة والتغذية الدكتور عمار تنكل، أن خطر عصير التوت يكمن في إدمانه، لافتًا أنه يسبب غفوة ما بعد الإفطار أحيانًا.

وقال “تنكل ” خلال مداخلة على برنامج الراصد :” أن خطر عصير التوت يكمن في الإدمان والتعلق به حيث أن الشخص بعد رمضان يظل يبحث عما تعود عليه.”

وأضاف:” أن الشخص الذي تعود على الحلا باستمرار سيظل يبحث طوال نهار رمضان على كل السكريات الذي فقدها ليعوضها دفعة واحدة، وهذا خطأ.”

وتابع:” أن الشخص الذي كان يتناول جزء قليل من السكريات يكفيه حبة تمرة أو كوب لبن، وملعقة من الحلا.”