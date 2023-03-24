أكد المهتم بنمط الحياة والتغذية الدكتور عمار تنكل، أن خطر عصير التوت يكمن في إدمانه، لافتًا أنه يسبب غفوة ما بعد الإفطار أحيانًا.
وقال “تنكل ” خلال مداخلة على برنامج الراصد :” أن خطر عصير التوت يكمن في الإدمان والتعلق به حيث أن الشخص بعد رمضان يظل يبحث عما تعود عليه.”
وأضاف:” أن الشخص الذي تعود على الحلا باستمرار سيظل يبحث طوال نهار رمضان على كل السكريات الذي فقدها ليعوضها دفعة واحدة، وهذا خطأ.”
وتابع:” أن الشخص الذي كان يتناول جزء قليل من السكريات يكفيه حبة تمرة أو كوب لبن، وملعقة من الحلا.”
فيديو | المهتم بنمط الحياة والتغذية د. عمار تنكل: خطر عصير التوت يكمن في إدمانه.. وهو سبب غفوة ما بعد الإفطار أحيانا#الراصد pic.twitter.com/sJhlygy29g
— الراصد (@alraasd) March 23, 2023
التعليقات
اترك تعليقاً