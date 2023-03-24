صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ على تزويد المسجد الحرام، والمسجد النبوي، بـ 150 ألف نسخة من المصحف الشريف من طباعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.

وتأتي هذه الموافقة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين بالتزامن مع دخول شهر رمضان المبارك وإقبال المسلمين من شتى أنحاء العالم على زيارة الحرمين الشريفين لأداء العمرة والصلاة والزيارة.

وبهذه المناسبة، رفع معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ على عنايتهما ورعايتهما لكل ما يخدم القرآن الكريم، ويسهم في نشر علومه، ومن ذلك هذه الموافقة الكريمة بتزويد الحرمين الشريفين بعدد 150 ألف نسخة من المصحف الشريف.

وقال معاليه: “إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ رعاه الله ــ جعل الاهتمام بالحرمين الشريفين في مقدمة اهتماماته،ومن صور عنايته بالحرمين الشريفين مايوفره من خدمات ورعاية وعناية.

وختم حديثه الشيخ السديس سائلا الله-عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويجعله ذخراً للإسلام والمسلمين.