كشف رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ محمد العيسى أن المقصود بأن العمرة في رمضان تعدل حجة هو أنها تعدلها في ثوابها وليس في إجزائها فإنها لا تجزئ عن الحج.

وتابع : بمعنى آخر هل من اعتمر في رمضان ولم يرفث أو يفسق يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه لأنها تعدل حجة ؟ الأمر ليس كذلك لأن الحديث الوارد في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد من حجته قال لأم سنان الأنصارية “ما منعك من الحج؟” قالت أبو فلان (تعني زوجها) كان له ناضحان حج على أحدهما والآخر يسقي أرضا لنا ، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : ” فإن عمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي.