كشف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار عبدالله بن سعود الحماد، عن توقعاته بشأن ارتفاع أو انخفاض أسعار العقار الفترة القادمة.

وقال عبدالله بن سعود: يتم الوصول إلى سعر عادل للعقار بزيادة المعروض العقاري، بمعنى أدق تدخل حكومي، وشبه حكومي”، خلال برنامج “الليوان”.

وأوضح أنه خلال الفترات الماضية تم ضخ وحدات عقارية بأسعار تتناسب مع القدرة الشرائية، مشيرا: يوجد حاليا دعم للمعروض العقاري من خلال توفير أراضي حكومية وعقد شراكات مع القطاع الخاص لخفض قيمة الأرض، ويوجد منتج يتناسب مع القدرة الشرائية.

وتابع أن القطاع السكني هو المحرك والذي شهد ارتفاعا ملحوظا في الرياض وبعض المدن الأخرى.