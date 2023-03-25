تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم السبت، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

اليورو: 4٫05037 مقابل الريال الواحد 0٫24691

الدولار: 3٫75643 مقابل الريال الواحد 0٫26621

درهم إماراتي: 1٫02288 مقابل الريال الواحد 0٫97763

ريال يمني: 0٫01501 مقابل الريال الواحد 66٫63243

دينار أردني: 5٫29528 مقابل الريال الواحد 0٫18885

دينار كويتي:12٫26909 مقابل الريال الواحد 0٫08151

دينار بحريني: 9٫98174 مقابل الريال الواحد 0٫10019

الريال القطري: 1٫03170 مقابل الريال الواحد 0٫96927

الدرهم المغربي: 0٫36671 مقابل الريال الواحد 2٫72957

الجنيه المصري:0٫12181 مقابل الريال الواحد 8٫20962