أعلنت مكتبة الملك فهد العامة بمحافظة جدة إقامة 9 دورات تدريبية (عن بُعد) بعدة مجالات، وسوف يكون حضور الدورات (مجاناً).
وأوضحت البرامج المتاحة :
1- البرنامج التأهيلي للمصمم المحترف (3 دورات):
– تبدأ يوم الأحد 2023/04/02م لومدة 3 أيام.
2- مهارات التصميم بالجوال:
– يوم السبت 2023/03/25م.
3- مهارات المونتاج بالجوال:
– يوم الأحد 2023/03/26م.
4- الطريق إلى النجاح الوظيفي:
– يوم الأحد 2023/04/02م.
5- التميز في خدمة العملاء:
– يوم الثلاثاء 2023/04/04م.
6- مهارات التفاوض وحل المشكلات:
– يوم الأربعاء 2023/04/05م.
7- الأمن السيبراني:
– يومي الأربعاء 2023/04/05م والخميس 2023/04/06م.
8- التمكين الإداري:
– يوم الخميس 2023/04/06م.
9- السلامة والصحة المهنية وفق معايير أوشا:
– يوم الأحد 2023/04/09م.
وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال المواقع
1- البرنامج التأهيلي للمصمم المحترف (3 دورات): هنا
2- مهارات التصميم بالجوال: هنا
3- مهارات المونتاج بالجوال: هنا
4- الطريق إلى النجاح الوظيفي: هنا
5- التميز في خدمة العملاء: هنا
6- مهارات التفاوض وحل المشكلات: هنا
7- الأمن السيبراني: هنا
8- التمكين الإداري: هنا
9- السلامة والصحة المهنية وفق معايير أوشا: هنا
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