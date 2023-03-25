أعلنت مكتبة الملك فهد العامة بمحافظة جدة إقامة 9 دورات تدريبية (عن بُعد) بعدة مجالات، وسوف يكون حضور الدورات (مجاناً).

وأوضحت البرامج المتاحة :

1- البرنامج التأهيلي للمصمم المحترف (3 دورات):

– تبدأ يوم الأحد 2023/04/02م لومدة 3 أيام.

2- مهارات التصميم بالجوال:

– يوم السبت 2023/03/25م.

3- مهارات المونتاج بالجوال:

– يوم الأحد 2023/03/26م.

4- الطريق إلى النجاح الوظيفي:

– يوم الأحد 2023/04/02م.

5- التميز في خدمة العملاء:

– يوم الثلاثاء 2023/04/04م.

6- مهارات التفاوض وحل المشكلات:

– يوم الأربعاء 2023/04/05م.

7- الأمن السيبراني:

– يومي الأربعاء 2023/04/05م والخميس 2023/04/06م.

8- التمكين الإداري:

– يوم الخميس 2023/04/06م.

9- السلامة والصحة المهنية وفق معايير أوشا:

– يوم الأحد 2023/04/09م.

وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال المواقع

1- البرنامج التأهيلي للمصمم المحترف (3 دورات): هنا

2- مهارات التصميم بالجوال: هنا

3- مهارات المونتاج بالجوال: هنا

4- الطريق إلى النجاح الوظيفي: هنا

5- التميز في خدمة العملاء: هنا

6- مهارات التفاوض وحل المشكلات: هنا

7- الأمن السيبراني: هنا

8- التمكين الإداري: هنا

9- السلامة والصحة المهنية وفق معايير أوشا: هنا