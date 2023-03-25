روى الأمير بندر بن خالد الفيصل، المستشار بالديوان الملكي، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الراحل طلال مداح، مؤكدا أن قرار «إيقاف إنعاش قلب طلال مداح من أصعب القرارات اللي أخذتها».

وقال الأمير بندر:” يوم وفاة الفنان طلال مداح، كانت من أصعب اللحظات التي مرت عليه في حياته، حيث كان حاضرا الحفل الأخير للفنان، عندما أغمى عليه في المسرح، فتم نقله لمستوصف قريب من المسرح، وجرى إدخاله لغرفة الطوارئ، وحاول الفريق الطبي جاهدين لإسعافه لكن أمر الله قضى”.

وأضاف” لن أنسى عندما طلب الدكتور السوداني حينها منه الموافقة على إيقاف أجهزة الإنعاش، وبينما طلب الطبيب الموافقة على هذا القرار، قال له لا يحق لي هذا لكن في النهاية وافق”.