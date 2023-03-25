تحتوي الفواكه المجففة على العديد من العناصر الغذائية التي تجعلها من أهم العادات الرمضانية التي يجب أن يبدأ الصائم وجبه إفطاره بها، حيث تحتوي الفواكه المجففه على الفيتامينات والبروتينات والألياف الغذائية.

وما يميز الفواكه المجففة عن الفواكه الطازجة بأنهُ يمكن حفظها لفتراتٍ زمنيةٍ طويلةٍ، بل يمكن أخذها كوجبة خفيفة والتنقل بها لمسافاتٍ طويلةٍ دون حاجةٍ إلى حفظها في الثّلاجة.

فهي تحتوي على الكربوهيدرات المعقدة والبسيطة والألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة، وبالإضافة إلى ذلك فهي تزود الجسم بالعناصر الغذائية التي يحتاجها خلال ساعات الصيام.

فوائد أهم الفواكه المجففة

1) المشمش

يساهم في تحسين النظر لغناه بالفيتامين “A” و”E” ويقوي جهاز المناعة، فهو غني بمضادات الأكسدة، ويحسن من عملية الجهاز الهضمي ما يقلل فرص الإصابة بالإمساك. كما يغذي البشرة ويحافظ على صحة العظام.

2) التمر

هو مصدر عالٍ للحديد وغني بالسكر، ويعالج مشكلة الإمساك كونه غنياً بالألياف، كما يعالج الدوار والصداع ويؤمن توازن الجسم ويمدّ الجسم بحيوية وطاقة ويجدد نشاطه.

3) الزبيب

يساعد في عملية الهضم لاحتوائه على الألياف ويعزز وظيفة الأعصاب لغناه بالفيتامين “B”، ويقوي العظام، لأنه يتضمن معادن عدّة كالبوتاسيوم والكالسيوم والفوسفور.

4) التين

يقي من الإمساك لغناه بالألياف، ويُحافظ على نسبة السُكّر في الدم لاحتوائه على البوتاسيوم، كما يخفض نسبة الكولسترول في الدم لغناه أيضاً بالألياف.

5) الخوخ

يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة للصحة ويساعد في المساهمة في علاج الإمساك وحتى الحماية من الإصابة به، ويعود ذلك إلى احتوائه على مستويات عالية من الألياف الغذائية، كما يحتوي الخوخ المجفف على نوع من السكر يعرف باسم السوربيتول (Sorbitol) والذي يعمل كملين طبيعي. في المقابل من المهم عدم الإفراط في تناوله، فقد يسبب ذلك الإصابة بالإسهال.

3) الزبيب

يساعد في عملية الهضم لاحتوائه على الألياف ويعزز وظيفة الأعصاب لغناه بالفيتامين “B”، ويقوي العظام، لأنه يتضمن معادن عدّة كالبوتاسيوم والكالسيوم والفوسفور.

4) التين

يقي من الإمساك لغناه بالألياف، ويُحافظ على نسبة السُكّر في الدم لاحتوائه على البوتاسيوم، كما يخفض نسبة الكولسترول في الدم لغناه أيضاً بالألياف.

5) الخوخ

يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة للصحة ويساعد في المساهمة في علاج الإمساك وحتى الحماية من الإصابة به، ويعود ذلك إلى احتوائه على مستويات عالية من الألياف الغذائية، كما يحتوي الخوخ المجفف على نوع من السكر يعرف باسم السوربيتول (Sorbitol) والذي يعمل كملين طبيعي. في المقابل من المهم عدم الإفراط في تناوله، فقد يسبب ذلك الإصابة بالإسهال.