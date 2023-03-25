أعلن تطبيق واتساب، عن إصدار جديد يعمل على نظام ويندوز يقدم تحسينات في الأداء وميزات اتصال أفضل، ويتضمن التحديث الجديد 3 مميزات مهمة.

ويعد من أبرز تلك المميزات إتاحة الارتباط بأجهزة متعددة في الوقت نفسه، مما يسمح باستخدام التطبيق حتى عند إيقاف تشغيل الهاتف الذكي.

وأوضح مسؤولون عن التطبيق إن الإصدار الجديد يسمح أيضًا لمستخدمي واتساب بإجراء مكالمات فيديو جماعية مع ما يصل إلى ثمانية أشخاص ومكالمات صوتية مع ما يصل إلى 32 شخصًا.

وقال مطورو التطبيق، أنهم سيستمرون في زيادة عدد الأشخاص المشاركين في مكالمات لفيديو والمكالمات الصوتية في المستقبل.