نصحت خبيرة تغذية روسية الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في المفاصل بالامتناع عن تناول الحلويات ومنتجات الفصيلة الباذنجانية.

وقالت الدكتورة أنجيليكا دوفال أن على من يعاني من مشكلات في المفاصل استبعاد البطاطس والباذنجان والطماطم والفلفل الحلو وكذلك الحلويات من نظامهم الغذائي لأنها تحفز التهابات المفاصل.

وأضافت : “الأشخاص الذين يفرطون في تناول الكربوهيدرات البسيطة، والسكر المكرر، والمعجنات والحلويات، والأطعمة المعالجة، هم أكثر عرضة للإصابة بالتهابات مختلفة، بما فيها التهاب المفاصل”.

وتابعت : “كما أن الوزن الزائد يشكل ضغطا إضافيا على المفاصل ما يؤدي إلى تدميرها. لذلك من الأفضل التخلص من الكيلوغرامات الزائدة”.