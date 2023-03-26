كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن الإجراءات الخاصة بتطبيق الفوترة الإلكترونية في مرحلة “الربط والتكامل”، مُشيرة إلى المجموعات المستهدفة بالتطبيق وآلية إلزامه على المنشآت.

وأفادت الهيئة بأن المجموعات المستهدفة لتطبيق المرحلة؛ تتضمن: المجموعة الأولى وجرى تطبيقها بتاريخ 1 يناير الماضي بمعيار اختيار ألا تقل الإيرادات عن 3 مليارات ريال، والمجموعة الثانية ويجري تطبيقها بتاريخ 1 يوليو المقبل بمعيار اختيار ألا تقل الإيرادات عن 500 مليون ريال، والمجموعة الثالثة ويجري تطبيقها بتاريخ 1 أكتوبر 2023 بمعيار اختيار ألا تقل الإيرادات عن 250 مليون ريال.

وأكدت الهيئة أنه إذا لم تكن المنشأة ضِمن المجموعات السابقة ولم يتم إبلاغ صاحبها بشكل مباشر من قِبل الهيئة؛ فهو غير مُلزم بتطبيق مرحلة “الربط والتكامل” في التواريخ المحددة، حيث سيتم إبلاغ المجموعات اللاحقة بشكل مباشر قبل التاريخ المحدد للربط بـ 6 أشهر على الأقل.