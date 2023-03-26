كشفت شركة السلام لصناعة الطيران، عن فتح باب التوظيف لحملة كافة المؤهلات والتخصصات في عدة مدن بالمملكة.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:

1- إداري خدمات.

2- مدخل بيانات.

3- مستشار نفسي.

4- مدقق عقود فنية.

5- أخصائي عقود.

6- استشاري عقود.

7- أخصائي محاسبة.

8- مدرس دراسات أرضية وطيران تشبيهي.

9- فني شبكات.

10- مهندس معماري.

11- أخصائي إبطال متفجرات.

12- أخصائي تسجيل رماية.

13- مشرف مشروع تخطيط مهام.

14- أخصائي تموين.

15- مدرس صيانة عامة الطائرات.

16- مدرس أنظمة تسليح.

17- مدرس محركات.

18- أخصائي نظم معلومات، وغيرهم.

وأفادت بأن المؤهلات المطلوبة للتقديم هي:

– الكفاءة المتوسطة.

– الثانوية.

– الدبلوم.

– البكالوريوس.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني: [email protected]