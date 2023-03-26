كشفت شركة السلام لصناعة الطيران، عن فتح باب التوظيف لحملة كافة المؤهلات والتخصصات في عدة مدن بالمملكة.
وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:
1- إداري خدمات.
2- مدخل بيانات.
3- مستشار نفسي.
4- مدقق عقود فنية.
5- أخصائي عقود.
6- استشاري عقود.
7- أخصائي محاسبة.
8- مدرس دراسات أرضية وطيران تشبيهي.
9- فني شبكات.
10- مهندس معماري.
11- أخصائي إبطال متفجرات.
12- أخصائي تسجيل رماية.
13- مشرف مشروع تخطيط مهام.
14- أخصائي تموين.
15- مدرس صيانة عامة الطائرات.
16- مدرس أنظمة تسليح.
17- مدرس محركات.
18- أخصائي نظم معلومات، وغيرهم.
وأفادت بأن المؤهلات المطلوبة للتقديم هي:
– الكفاءة المتوسطة.
– الثانوية.
– الدبلوم.
– البكالوريوس.
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني: [email protected]
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