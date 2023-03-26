أكد وزير الطاقة، صاحب السمو الملكي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، كيف تم استثمار حادثة الهجوم على معملين تابعين لشركة أرامكو في بقيق وهجرة خريص إلى شيء يفتخر به.

وقال إنهم قرروا استثمار ما حدث في إثبات أن المملكة قادرة على العودة لما كانت عليه رغم وقوع هذا الحادث، مضيفا أنه أكد لولي العهد أن موثوقية المملكة كمصدر آمان للطاقة ستزداد، وتوكل بعدها على الله عزوجل،وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج “حكاية وعد” المذاع على قناة mbc.

فيما ذكر رئيس شركة أرامكو وكبير الإداريين التنفيذيين، أمين الناصر، أن ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، بعدما تأكد أن إصلاح ما تضرر بمعامل أرامكو لن يستغرق سوى 3 أسابيع فقط وجه بأن يخرجوا للصحافة العالمية لإعلان ذلك والتأكيد بأن عملاء أرامكو لن يتأثروا بالهجوم، وسيتم إيصال شحناتهم من في مواعيدها دون أي نقص لكون أن المملكة لديها مخزونات بداخلها وفي الخارج، لافتا إلى أنه تم بالفعل مد العملاء بالشحنات، فيما أكد وزير الطاقة أنه شعر بالفخر بعدما تمكنت المملكة في الوفاء بالتزامتها رغم وقوع هذا الحادث.