روى سعود القصيبي نجل الراحل “عبدالعزيز القصيبي” موقف نبيل لوالده مع عدد من الكويتيين أيام الغزو العراقي.

وذكر أنه رأى أحد الكويتيين في مطار الظهران لايدري أين سيقيم فأبلغ والده بهذا فطلب منه أن يذهب إلى أحد مالكي الفنادق وقرر أن يتولى استضافة عدد من الكويتيين في الفندق إلى أن صدر بعدها توجيه من الدولة بتولى استضافة الكويتيين، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج “الراحل” المذاع على قناة روتانا خليجية.

من جهته، أكد مشاري المشاري، الرئيس التنفيذي لبنك الجزيرة سابقاً، أن الراحل “عبدالعزيز القصيبي” كان له إنجازات في القطاع المصرفي بعدما تولى رئاسة مجلس إدارة البنك السعودي الأمريكي، حيث حقق هذا البنك عدة إنجازات منها توفير atm لأول مرة في المملكة.

مشاري المشاري (الرئيس التنفيذي لبنك الجزيرة سابقاً) يتحدث عن إنجازات الراحل "عبدالعزيز القصيبي" في القطاع المصرفي بعدما تولى رئاسة مجلس إدارة البنك السعودي الأمريكي @mohd_alkhamisi#برنامج_الراحل #عيشوا_معنا_معنى_رمضان pic.twitter.com/MdOjvnhTxd — روتانا خليجية (@Khalejiatv) March 26, 2023