أثار مقطع فيديو يظهر إحدى الدورات العسكرية في معسكر قوات الأمن الخاصة بالكويت، الجدل.

ووجه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الجابر الصباح بفتح تحقيق عاجل وفوري بشأن مقطع الفيديو المتداول.

وقال بيان الوزارة أن الأمر جاء للوقوف على ملابسات الواقعة ومحاسبة من قام بالتصوير ونشر المقطع.

وجاء ذلك بعدما تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لإحدى الدورات العسكرية في معسكر قوات الأمن الخاصة خلال الساعات الماضية، ما فجر غضبا واسعا، خصوصا وأن مثل هذه الدورات تكون سرية.