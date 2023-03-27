صرح أمين مجلس الأمن الروسي، نيقولاي باتروشيف، بأن موسكو تمتلك أسلحة حديثة وفريدة من نوعها وقادرة على تدمير أي خصم، بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية.

وقال باتروشيف في مقابلة صحفية:” أن روسيا تتحلى بالصبر، ولا تخيف أحدًا بإمكانياتها العسكرية، إلا أنها في الوقت نفسه، تمتلك أسلحة فريدة حديثة قادرة على تدمير أي خصم، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، إذا كان وجودها مهددًا.”

ووصف باتروشيف رأي السياسيين الأمركيين بأن روسيا لن تكون قادرة بعد الآن على الرد على ضربة نووية وقائية بأنه “غباء خطير وقصر نظر”.

ومن جانبه، اعتبر أمين مجلس الأمن الروسي أن نسيان دروس التاريخ دفع البعض في أوروبا إلى الحديث فعليا عن الانتقام، الذي سيؤدي إلى انتصار على روسيا.

والجدير بالذكر أن رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، وحليف بوتين اللصيق، كان قد أكد في تصريحات سابقة أنه في حال زودت لندن كييف باليورانيوم، فستعطيه يورانيوم حقيقي”، وفق تعبيره.