أجاب الشيخ عبدالله المنيع على سؤال يقول “هل الصوم في مكة المكرمة مضاعف الأجر مثل الصلاة؟ “.

وقال “المنيع” خلال ظهوره في برنامج فتاوى أنه ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الصلاة في المسجد الحرام عن 100 ألف فيما سواه .

وتابع أن مجموعة من أهل العلم ومنهم ابن القيم تحدث عن أن الأعمال الصالحة تضاعف في مكة كما تضاعف الصلاة ، فالصوم والزكاة والصدقة مضاعفة.