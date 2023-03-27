شهدت الحلقة الخامسة من “ستوديو 23″، اليوم الأثنين، تقليد عدة شخصيات مشهورة أبرزهم الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل.
وتضمن المشهد، استضافة الأمير الشاب وزوجته في برنامج الإعلامية الأمريكية الشهيرة “أوبرا وينفري”، في إطار ساخر.
وظهر مؤدي شخصية هاري وهو يصدق على كل ما تقوله ميغان، فيما تتجاهلة المذيعة وتكتفي بالحديث إلى زوجته.
تقليد أوبرا وهاري وميغان#ستوديو23
يعرض الآن مجاناً على شاهدhttps://t.co/ucHdN2s39o#ShahidVIP#رمضان_يجمعنا pic.twitter.com/AOkExA4ThQ
— MBC1 (@mbc1) March 27, 2023
التعليقات
اترك تعليقاً