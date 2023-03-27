شهدت الحلقة الخامسة من “ستوديو 23″، اليوم الأثنين، تقليد عدة شخصيات مشهورة أبرزهم الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل.

وتضمن المشهد، استضافة الأمير الشاب وزوجته في برنامج الإعلامية الأمريكية الشهيرة “أوبرا وينفري”، في إطار ساخر.

وظهر مؤدي شخصية هاري وهو يصدق على كل ما تقوله ميغان، فيما تتجاهلة المذيعة وتكتفي بالحديث إلى زوجته.