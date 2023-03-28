رصدت لقطات مباشرة، وقوع حادث مروري في موقع حادث حافلة عقبة شعار بعسير.

ووقع الحادث أثناء تقديم مراسل قناة “الإخبارية” تقريرا عن عقبة شعار التي شهدت حادث انقلاب واحتراق حافلة أسفر عن وفاة وإصابة 49 شخصا.

وقال المراسل “حادث الآن يقع في نفس الموقع الذي نتواجد فيه نتيجة كثرة السيارات المتواجدة بالمكان وأعمال الصيانة الجارية بالعقبة”.

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