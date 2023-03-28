كشفت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي إدارة الوقت: شهادة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية، محاسب عام: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية).

وتتضمن الوظائف مطور تطبيقات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، أو علوم الكمبيوتر)، مستشار وظيفي أول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة المعلومات، نظم المعلومات).

وأشارت إلى أن بدءًا من تاريخ 27 مارس 2023م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع شركة الفنار