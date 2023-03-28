أكد الإعلامي الرياضي وليد الفراج، أن رئيس الاتحاد و نائبه في دوامه للانتهاء من الحصول على الرخصة الآسيوية .
وقال الفراج خلال برنامجه أكشن مع وليد :” أن المديونية على الاتحاد كبيرة جدًا”، لافتًا أن الاتحاد نادي مقاتل .
وأضاف:” أن الاتحاد قادر يزاحم في ظل ظروفه مقارنةً مع تفاوت مستوى الإنفاق في بعض الأندية .”
#وليد_الفراج : رئيس #الاتحاد و نائبه في دوامه 🌪️ للانتهاء من الحصول على الرخصة الآسيوية .. بهذا التفاوت في الانفاق بين الاتحاد وغيره فهذا نادي "مُقاتل" 🐅#أكشن_مع_وليد
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) March 27, 2023
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