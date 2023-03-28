أكد الإعلامي الرياضي وليد الفراج‬⁩، أن رئيس ⁧‫الاتحاد‬⁩ و نائبه في دوامه للانتهاء من الحصول على الرخصة الآسيوية .

وقال الفراج خلال برنامجه أكشن مع وليد :” أن المديونية على الاتحاد كبيرة جدًا”، لافتًا أن الاتحاد نادي مقاتل .

وأضاف:” أن الاتحاد قادر يزاحم في ظل ظروفه مقارنةً مع تفاوت مستوى الإنفاق في بعض الأندية .”