قدمت وزارة الصحة والإسكان المصرية بعض النصائح لسحور صحي لمرضى السكري في ظل الصيام بالشهر الفضيل.

وقالت الوزارة المصرية على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: يجب تأخير السحور قدر الممكن وتجنب تناول المخللات والمملحات.

وأضافت :” أنه يفضل تناول الفول والتقليل من الخبز قدر الإمكان، لافتة إلى أهمية الحرص على تناول الجبن والبيض والزبادي، وضرورة تجنب الشاي والقهوة حتى لا يزيد إدرار البول.”

كما أنها نصحت بضرورة شرب المياه بكثرة بين الإفطار والسحور لأن الجسم يحتاج من 6 إلى 8 أكواب كبيرة من الماء.