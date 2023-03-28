كشفت مصادر صحفية عن آخر تطورات مفاوضات الاتحاد الفرنسي لكرة القدم مع المدير الفني للأخضر، هيرفي رينارد لتولي تدريب منتخب بلاده للسيدات.

وأفادت المصادر ذاتها بأن هيرفي رينارد سيكون المدرب الجديد لفريق فرنسا للسيدات.

كما أكدت صحفية “ليكيب” الفرنسية أن رينارد لم يتوصل إلى اتفاق من أجل التخلي عن الأخضر وتولي مسؤولية تدريب منتخب فرنسا للسيدات.

وقالت :” أنه على الرغم من موافقة رينارد على العمل كمدير للمنتخب الفرنسي للسيدات، إلا أنه لم يصل لاتفاق بشأن إنهاء عقده بعد.”

والجدير بالذكر أن تعاقد هيرفي رينارد مع الأخضر يمتد حتى 2027، ومن المنتظر أن يتم حسم مستقبله بالبقاء أو الرحيل خلال الأيام المقبلة.