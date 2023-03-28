كشف استشاري التغذية د. عبد العزيز العثمان أن العسل يعد دواءً وأفضل أنواعه العسل البري كالطلح والسمر والسدر البري.

وقال العثمان لقناة الإخبارية أن هناك مئات الآلاف من الأنواع من العسل ، وكل نوع له ميزات خاصة فالطلح لونه غامق ومفيد للجهاز الهضمي وهكذا.

وتابع أن هناك أنواع من الغش في السعل كشبيه العسل ومنتشر في العالم حيث استطاعت التقنية أن تصنع إنزيمات شبيهة لإنزيمات النحلة والنوع الثاني هو خلط العسل الطبيعي مع الصناعي والثالث تغذية النحل على السكريات وتسويق العسل المحلي وهو أصلاً مستورد.

وعن كيفية اختبار العسل ، أوضح أن هناك اختبارات فيزيائية كالطعم واللون والرائحة والرطوبة واختبارات كيميائية مثل التركيب الكيميائي مثل وجود الخمائر والإنزيمات واختبارات الفول فولر وغيرها.

ومن الناحية الطبيعية فالعسل لا يختلط بالرمل ولا يحترق كما أنه لا ينقطع.

فيديو | استشاري التغذية د. عبد العزيز العثمان: العسل يعد دواء.. وأفضل أنواعه العسل البري كالطلح والسمر والسدر البري#وقاية#الإخبارية pic.twitter.com/5olDAglmOV — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 28, 2023