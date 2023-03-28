كشفت تقارير أن صندوق الثروة السيادي الكويتي، ثالث أكبر مساهم في مرسيدس بنز، يخطط لخفض حصته في شركة صناعة السيارات الفاخرة الألمانية من خلال بيع 20 مليون سهم.

وذكرت “رويرترز”، أنه: “عند سعر استرشادي 69.27 يورو للسهم الواحد، يمكن أن تحصل الهيئة العامة للاستثمار الكويتية على 1.385 مليار يورو (1.5 مليار دولار)، وهو ما قد يخفض حصتها إلى أقل من 5% من 6.84 % حاليا”.

وقالت مرسيدس بنز في تعليقات عبر البريد الإلكتروني: “الهيئة العامة للاستثمار ملتزمة بمواصلة شراكة ناجحة مع مرسيدس بنز وستظل مساهما رئيسيا”.