أفاد موقع WABetaInfo، أمس الاثنين، بأن خدمة التراسل الفوري “واتساب” مستمرة في تطوير ميزتها الجديدة التي تتيح للمستخدمين تعديل الرسائل المرسلة.

وقال WABetaInfo حينئذ إن الميزة ستسمح للمستخدمين بتعديل الرسائل في غضون 15 دقيقة من إرسالها. وبذلك، ستكون هذه الميزة مفيدة لتعديل أي خطأ في الرسائل، أو إضافة معلومات جديدة إليها قبل أن يراها الطرف الآخر.

وتستهدف هذه الميزة المستخدمين الذين لا يريدون حذف الرسائل، بل تغيير محتواها قبل أن تُرى.

ونبّه WABetaInfo إلى أن الميزة الجديدة ستدعم فقط الإصدار الأحدث من تطبيق “واتساب”، وستسمح بتعديل الرسائل فقط، وليس شرح الوسائط المتعددة.