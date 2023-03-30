أعلنت جامعة نجران عن وظائف أكاديمية للرجال والنساء بدرجتي أستاذ مساعد، ومحاضر.

واشترطت على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، وأن يكون لائقا صحيا، وألا يقل التقدير العام للمتقدم عن جيد جدًا في مرحلتي البكالوريوس والماجستير وذلك للمتقدمين على وظيفة محاضر.

وأضافت أن على المتقدم أو المتقدمة اجتياز المقابلة الشخصية والاختبار العلمي الذي تجريه الكلية للمتقدمين على وظيفة محاضر، وبدرجة لا تقل عن 60%.

كما اشترطت أن ينطبق على المتقدم شروط لائحة تعيين السعوديين مضيفة أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي: من هنـــــــــــــــــــا