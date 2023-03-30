أنهت إدارة نادي النصر، جميع إجراءات الحصول على الرخصة الآسيوية، وأشعرت لجنة التراخيص في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، بالمستندات كافة.

وأغلقت إدارة النادي النصر ملف الرخصة بعد تسويتها لمقدمات العقود الاحترافية لبعض اللاعبين السعوديين، التي تقدر بمبلغ مليوني ريال، وفق الرياضية.

وتبين أن الالتزامات المالية المستحقة للمدرب البرتغالي الأسبق روي فيتوريا، ونادي أتلانتا الأمريكي من صفقة انتقال الأرجنتيني بيتي مارتينيز، لا تدخل ضمن المبالغ الواجبة السداد لاستخراج الرخصة الآسيوية، وسيتم سداد القضيتين قبل الانتقالات الصيفية المقبلة.