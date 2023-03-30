عانى سيرجيو أغويرو من أزمة أخرى في القلب خلال بث مباشر على “تويتش” مع المدون الشهير على الإنترنت إيباي إيانوس.

ورافق أغويرو في البث المباشر إيانوس أحد أبرز المدونين في إسبانيا، حيث سأل نجم أتلتيكو مدريد السابق أثناء توقفه عن الكلام خلال البث وهو يضع يده على صدره: “ما الأمر، يا رجل؟” أجاب أغويرو: “أعتقد.. أعتقد.. لقد عانيت للتو من عدم انتظام ضربات القلب”.

وعندما سأله إيانوس عما إذا كانوا بحاجة للذهاب إلى الطبيب، قال أغويرو: “لا، لا. لأن لدي شريحة وسوف تكتشفها الشريحة وترسل لي إشارة”.

يذكر أن أسطورة مانشستر سيتي والأرجنتين اضطر على الاعتزال في 2021 بعد إصابته باضطراب في ضربات القلب أثناء اللعب مع برشلونة.