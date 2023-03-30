قال المختص في الموارد البشرية، محمد آل طفيل، إن مستهدف نسبة البطالة في رؤية المملكة 2030 قد يتحقق خلال العام القادم في حال استمرار الحالة الاقتصادية بنفس المستوى.

وأكد أن خفض نسبة البطالة إلى 8% في الربع الرابع من 2022 هو الأول تاريخيا في المملكة، وهو رقم ليس بعيدا عن هدف خفضها إلى 7% بحلول 2030.

وأضاف أن المملكة ستعمل على الحفاظ على هذه النسبة وتقليلها أيضا، وتحسين جودة الحياة بالسوق السعودي، وذلك وفقا لما ذكره في قناة “العربية”.

ولفت إلى أن نسبة توظيف المرأة في المملكة جيدة وعالية مقارنة بعدد الكلي الإجمالي للسكان، مرجعا سبب تراجع نسبة البطالة إلى حسن التخطيط من قادة المملكة، ووجود آلية عمل لدي الجهات الحكومية، والاهتمام بالاستثمار وحماية الأجور.

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