قال الشيخ سعد الخثلان، استاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أن وضع الكحل في العين خلال شهر رمضان لا يفطر .

وأضاف “الخثلان” أن الكحل ليس له أثر على الصيام، كما أن العين ليست منفذ للجوف، وبالتالي فأن الكحل ليس له أثر على الصيام، وذلك بحسب ما ذكره في قناة الرسالة.

وأكد أن صيام المرأة إذا جرحت نفسها ونزفت خلال إعداد الطعام في نهار رمضان لا يبطل.