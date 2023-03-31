تمكن فريق بحثي من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية من إنقاذ سمكتي قرش عالقتين في أحد فخاخ الصيد المهملة.
وذكر المركز أن ذلك جاء أثناء قيامه بدراسات لتقييم حالة الشعاب المرجانية والأعشاب البحرية بالبحر الأحمر.
تمكن فريق بحثي من المركز أثناء قيامه بدراسات لتقييم حالة الشعاب المرجانية والأعشاب البحرية بالبحر الأحمر من إنقاذ سمكتي قرش عالقتين في أحد فخاخ الصيد المهملة.#المركز_الوطني_لتنمية_الحياة_الفطرية #محافظة_تنمية_استدامة pic.twitter.com/6DNTjeUpot
— المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية (@NCW_center) March 31, 2023
التعليقات
اترك تعليقاً