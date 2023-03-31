تمكن فريق بحثي من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية من إنقاذ سمكتي قرش عالقتين في أحد فخاخ الصيد المهملة.

وذكر المركز أن ذلك جاء أثناء قيامه بدراسات لتقييم حالة الشعاب المرجانية والأعشاب البحرية بالبحر الأحمر.