تفاجئت أم أمريكية تدعى آشلي ميريديث، بحدث غريب وقع أثناء وجودها مع عائلتها خارج المنزل.

وذكرت أنها كانت تتناول الغطاء مع عائلتها لكن هاتفها أصدر تنبيهاً جاء من جهاز مراقبة الأطفال الموضوع في المنزل رغم عدم وجود أحد فيه حينها.

وذكرت أن التنبيه أظهر لها صورة ضبابية لفتاة صغيرة تنظر مباشرة إلى الكاميرا ، مؤكدة أن منزلها كان فارغ كما لم يكن في الغرفة دمية

ولفتت إلى أن الكاميرا التي استخدمتها كانت جهاز مراقبة الطفل بتقنة “واي فاي” ويبلغ ثمنها 208 دولارات، وتعطلت مرة واحدة فقط، فيما رجح أحد متابعيها على حسابها في “تيك توك” أن أجهزة مراقبة الأطفال تشتهر بالتقاط صور من كاميرات أخرى في المنطقة إذا كانت متصلة بشبكة WiFi.