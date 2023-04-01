أوضح الإعلامي داود الشريان، أن الحالة التي صنعها في “إم بي سي” لم يصنعها أحد قبله، مبينا أن برنامج معالي المواطن لم يزعجه بل يسعده أن يتم تقليده.

وأشار داود الشريان: الحالة اللي سويتها ما أحد سواها وما في أحد صار مثلي لا في الإعداد ولا رفع السقف ولا بطريقة التعامل ولا إنك تمسك موضوع واحد ترن عليه ساعة إلا ربع أما الآخرين لديهم فقرات.

وتابع: أنا مرة سويت حلقة عن البزابيز والأدوات الصحية اللي بالسوق وطلعت ترند لأني أنسنت البزابيز يعني ربطتها بالإنسان وفي الصحافة يقولون اكتب عن الناس يقرؤك الناس وأنا غيرتها بعبارة تلفز الناس يساهدك الناس.