تمكن علماء جامعة قوانغتشو الطبية الصينية، من اكتشاف أن التمارين الرياضية تقلل من خطر الموت المبكر بسبب قلة النوم.

ودرس الباحثون بيانات تشمل 92 ألف شخص أعمارهم 40-73 عاما طلب منهم ارتداء سوار مقياس السرعة. وخلال سبع سنوات من المتابعة فارق 3080 منهم الحياة، بينهم 1074 بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية و1871 بسبب السرطان.

واكتشف الباحثون، أن التمارين الرياضية تحيد الآثار السلبية لقلة النوم أو لكثرة النوم، كما أن الأشخاص الذين كان نشاطهم البدني منخفضا ومدة نومهم قصيرة وطويلة كان خطر موتهم بجميع الأسباب 16 و37 بالمئة على التوالي.

وذكر الباحثون، أن الأشخاص الذين كان نشاطهم البدني متوسطا، في حالة عدم حصولهم على مدة نوم كافية، ارتفع خطر موتهم مبكرا بنسبة 41 بالمئة. ولم يجد الباحثون إي علاقة بين خطر الموت المبكر والنشاط البدني لدى الذين يمارسون تمارين رياضية مكثفة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى أن خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة بسببها لدى الأشخاص الذين يعانون من قلة النوم، ارتفع إلى 69 بالمئة. ولكن هذه النسبة انخفضت في حالة ممارستهم لنشاط بدني مكثف أو معتدل. وأن احتمال الموت بسبب السرطان ارتفع إلى 21 بالمئة لدى الأشخاص الذين ينامون فترة طويلة ويمارسون نشاطا بدنيا منخفضا.