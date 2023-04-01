غلبت الدموع معتمرة يمنية في الحرم المكي عندما تذكرت أهلها في اليمن، معبرة عن شوقها لهم، لاسيما وأنهم متواجدون في اليمن الذي يعاني منذ سنوات وحتى الآن.

ووجهت المعتمرة اليمنية، عبر تقرير لقناة “الإخبارية”، دعاءها لأسرتها في اليمن ولكل المسلمين في كل مكان.

ويأتي ذلك في وقت أقدمت فيه رئاسة شؤون الحرمين على تسخير جميع إمكانياتها لتذليل العقوبات، وتوفير سبل الراحة لأداء المناسك بكل سهولة ويسر، وسط منظومة متكاملة من الخدمات الأمنية.