جسد الفنان ناصر القصبي خلال مشهد جديد من مسلسل “طاش العودة” دور سوداني مقيم في المملكة يدعى “عثمان”.

وخلال الفيديو، كان “القصبي” في ليلة عرسه حين فاجأه الفنان عبدالله السدحان والذي يجسد دور “أبو زنيفر” بدق الباب عليه فغضب بشدة.

وخرج “القصبي” منزعجا ودفع السدحان ثم أظهر له مدى انزعاجه من هذا الأمر.

وكان “أبو زنيفر” يطلب من ” السوداني عثمان ” أن يذهب للعمل ويترك ليلة عرسه لأن الشغل لن ينتظره فرد غاضبا: “مو معقول يا أخي”.