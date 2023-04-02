أكد استشاري جراحة السمنة الدكتور مالك المطيري،أن 50% هي نسبة رجوع الوزن للشخص بعد 3 سنوات من التكميم.
وأوضح المطيري، أن العملية سواء تكميم أو تحويل مسار وغيرها مجرد عامل للنزول في الوزن لكن الاستمرارية تعتمد على أسلوب حياة الشخص.
وأضاف: “حتى عمليات تحويل المسار والبالون الشخص يرجع لوزنه الذي كان عليه إذا ما اتبع اسلوب حياة صحي”.
فيديو | استشاري جراحة السمنة د. مالك المطيري: 50% هي نسبة رجوع الوزن للشخص بعد 3 سنوات من التكميم#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/arnSkUDXGB
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 1, 2023
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