أكد استشاري جراحة السمنة الدكتور مالك المطيري،أن 50% هي نسبة رجوع الوزن للشخص بعد 3 سنوات من التكميم.

وأوضح المطيري، أن العملية سواء تكميم أو تحويل مسار وغيرها مجرد عامل للنزول في الوزن لكن الاستمرارية تعتمد على أسلوب حياة الشخص.

وأضاف: “حتى عمليات تحويل المسار والبالون الشخص يرجع لوزنه الذي كان عليه إذا ما اتبع اسلوب حياة صحي”.