أوضحت الدكتورة يكاتيرينا ميلنيكوفا أخصائية أمراض الباطنية لماذا يساعد الحليب على النوم بصورة سريعة، لافتة إلى أن الحليب يؤثر إيجابيا في النوم بفضل احتوائه على الحمض الأميني التربتوفان.

ويعد هذا الحمض هو مقدمة للميلاتونين الذي يساعد على النوم بسرعة ويحسن نوعيته، ولكن يجب أن نعلم أن الحليب غير ملائم للجميع، مضيفة: “يعاني الكثيرون بعد بلوغهم 25عاما، من نقص إنتاج اللاكتيز ما يمنع هضم الحليب بسرعة. لذلك فإن تناول الحليب ليلا من جانب قد يساعدهم على النوم بسرعة، ومن جانب آخر سيسبب الانتفاخ وكثرة الغازات، ما يلغي التأثير الإيجابي للحليب”.

وقالت الطبيبة، أن على الشخص الذي يعاني من مشكلات في النوم تناول الموز لأنه يحتوي على نسبة عالية من التربتوفان والبوتاسيوم والمغنيسيوم. وتساعد هذه المواد على استرخاء العضلات والنوم جيدا. كما تنصح بالاهتمام أيضا بالمكملات الغذائية المحتوية على المغنيسيوم.

وتابعت: ولكن قبل تناول المواد التي تساعد على سرعة النوم من الضروري اخذ سرعة هضمها وامتصاصها بالاعتبار. فمثلا تحتوي الأسماك الحمراء والبازلاء على نسبة عالية من التربتوفان، ولكنها لا تصلح لتحسين النوم لأن هضمها يستغرق وقتا طويلا. لذلك تنصح بتناول الأطعمة البروتينية الخفيفة في الليل.