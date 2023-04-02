أكدت خبيرة الحمية الغذائية “سارة بوكهارت” أن العامل الرئيسي في خسارة الوزن بعيدًا عن القيود الشديدة هو فهم كيفية عمل الحمية الغذائية.”

وقالت :” أنه بفضل الحملات الدعائية الخاصة بشركات الحميات الغذائية التي وصفتها بـ”البدعة”، أصبحت غالبيتنا تعتقد أن خسارة الدهون نتيجة للقيود على طعامنا وحتى تجويع أنفسنا.”

وأشارت إلى أن تحقيق خسارة الوزن يعود إلى أمر واحد فقط هو إحداث نقص في السعرات الحرارية، بكلمات أخرى: علينا أن نستهلك سعرات بشكل أقل مما نستهلكه يوميًّا.

وأضافت:” أن الحركة هي أفضل صديق للإنسان الراغب في حرق الدهون، وهي لا تحرق فقط في الصالة الرياضية “الجيم”؛ بل إن كل نشاط بدني على مدار اليوم يستهلك جزءًا من السعرات الحرارية، التي تصبح فيما بعد دهونًا تُخَزّن في الجسم.”

وأفادت بأن الجلوس والامتناع عن أداء أي حركة يؤدي إلى حرق سعرات حرارية أقل؛ لكن القليل من الحركة يمكن أن يساهم في حرقها، مثل الحركة مرة على الأقل كل ساعة.

وتابعت :” أن زيادة كمية الألياف التي يتناولها الإنسان ستمنحه شعورًا بالشبع لفترة أطول، وتقلل من احتمال زيادة الوزن”، لافتًا أن النوم ليلًا أيضًا عامل مساعد في حرق الدهون دون الذهاب إلى خيار الجوع.