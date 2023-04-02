كشفت مديرة مركز السكر والغدد الصماء بمجمع الدمام الطبي الدكتورة فاطمة الجويسم، الوقت المناسب لممارسة الرياضة خلال شهر رمضان.

وأوضحت الدكتورة فاطمة الجويسم، في لقاء مع “الإخبارية”، إن أفضل وقت لممارسة الرياضة هو بعد ساعتين إلى 3 ساعات من تناول وجبة الإفطار.

وقالت أن ممارسة الرياضة في آخر ساعات الصيام خطأ شائع؛ لأنه سيؤدي إلى انخفاض معدلات السكر بالدم، والجفاف، ناصحة مرضى السكري بضرورة قياسه على مدار ساعات الصيام.