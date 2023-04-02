شهدت الأردن جريمة قتل مروّعة نتج عنها وفاة شخصين بعيار ناري وإصابة 3 أشخاص آخرين وقد تم إسعافهم إلى المستشفى.

وتفصيلاً، توفي أب أربعيني وابنه العشريني وأصيب ثلاثة آخرون بعد مشاجرة عائلية على الميراث في منطقة أبو علندا شرق العاصمة عمّان.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بخبر مقتل محمد الحيت (أبو فادي) وابنه مروان، في منطقة أبو علندا شرق العاصمة عمان في ذات المكان والزمان، وانتشرت صورة الأب وابنه كالنار في الهشيم، على وقع صدمة العائلة ومقربين، وخيم الحزن على المنطقة.

والجدير بالذكر أن أهالي المنطقة استشهدوا المناقب الحميدة التي يتمتعان بها، وحسن الجوار والأخلاق، إذ توشحت العديد من الصفحات بالسواد، حزنا على مقتلهما، وسط مطالب بإنزال أقصى عقوبة بحق القاتل.