أوضحت تحقيقات النيابة العامة في الجيزة بمصر تفاصيل مقتل سيدة على يد طليقها بمدينة 6 أكتوبر في الجيزة.

وكشفت تحقيقات النيابة وشهادة الشهود، أن المتهم كان دائم التعدي على المجني عليها ذلك قبل انفصالهما، حتى انفصلت المجني عليها عنه، بسبب احتفاظها بأولادها من زيجة سابقة لها ثم مؤخرا ترك منزل الزوجية بعد انفصالها عن المتهم.

وكان المتهم كثير التعقب للمجني عليها وطفلتها واستوقفها طالبا منها مرافقته، إلا أن المجني عليها رفضت ذلك فبادرها مرة واحدة بالتعدي عليها وعلى ابنتها بيده وقدمه وهو ما لم تتمكن من ردعه، ولم يتمكن الأهالي من منعه.

وبيّنت التحقيقات أن المتهم أخرج آلة حادة وقام بإصابة السيدة في عنقها، ثم طعنها عدة طعنات بأنحاء متفرقة من جسدها حتى فارقت الحياة، ولحق به الأهالي وألقوا القبض عليه وتعدوا عليه بالضرب وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.