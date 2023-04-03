انتشرت هذه الأيام ظاهرة مرعبة في عدد من الولايات الأمريكية، حيث ظهر شبابا يتمايلون في الشوارع بمشية متثاقلة غير مدركين لما حولهم، ما طرح علامات استفهام عن طبيعة المادة التي تعاطاها هؤلاء الشباب.

وجاء ذلك بسبب مخدر جديد انتشر في أوساط الشباب الأمريكيين يؤدي إلى تخفيض معدل ضربات قلب متعاطيه، ما يشكل خطرا على نفسه ومن حوله، وقد ينتهي به المطاف إلى الهلاك.

ويعرف المخدر باسم “tranq” أو “مخدر الزومبي”، وهو مزيج من مادة الزيلازين، التي تستخدم عادة لتهدئة الحيوانات الضخمة، كالخيول، ومادة الفنتانيل، وهي أخطر أنواع المخدرات.

وقال مختصون أن هذا المزيج يصبح قاتلا ويتحول المدمن عليه إلى ما يشبه الموتى الأحياء “الزومبي”، وعن أعراضه فتبدأ بضيق في التنفس ووقف إمدادات الدم ما يؤدي إلى تعفن في طبقات الجلد، وبعض الحالات تصل لحتمية بتر الأطراف.