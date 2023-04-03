وأكد “السبر” أن من أكل أو شرب ظنا منه ببقاء الليل فأن صيامه صحيح، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج “يستفتونك” المذاع على قناة “الرسالة”.

وأضاف أن كفارة القتل الخطأ تختلف عن جميع الكفارات، وتتمثل في عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج يستفتونك المذاع على قناة “الرسالة”.

ولفت إلى أن الدية حق لأهل القتيل ولهم الحق في أخذها أو أسقطوها، مضيفا أن الدية أمر شرعه الله عز وجل.