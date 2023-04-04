أكد وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء المهندس إبراهيم السلطان، أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، هدفه الحلول المستدامة.

وقال السلطان، خلال برنامج “حكاية وعد”، إن الجانب البيئي له أهمية لدى ولي العهد وعندما تحدث معنا بشأن الرياض الخضراء، كان مهتما بأن يكون ذلك عملا مستداما ولا يؤثر في البيئة.

ولفت إلى أنه عندما ظهرت صور لبعض المخلفات في بعض المواقع كلف سموه لجان تحقيق بهذا الأمر وتابع الموقف حتى تم التأكد من الإصلاح والتعديل.