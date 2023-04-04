أوضح الدكتور فلاديسلاف ريفكين، الأستاذ المشارك في السلوك التنظيمي في كلية ترينيتي في دبلن، إن قلة النوم تؤثر على قدرتك على ممارسة قوة الإرادة.

وقدم الدكتور ريفكين نصائح للتركيز في العمل بعد ليلة نوم غير منتظم: أن تكون إستراتيجيا بشأن قائمة المهام الخاصة بك، حيث يوصي الدكتور ريفكين بضرب أي مهام من قائمة المهام اليومية التي “تتطلب قوة الإرادة” في اليوم التالي لنوم ليلة سيئة.

ويجب إعادة التفكير في عقليتك، حيث يمكن أن يؤدي قلة النوم إلى قوة إرادة أقل لإكمال المهام الصعبة، مثل الابتسام دائما للعملاء أو التركيز على الوظيفة أثناء وجود ضوضاء في الخلفية.

واقترح بعض الخبراء أن ممارسة قوة الإرادة للقيام بهذه المهام تستنزف الطاقة العقلية، مما يجعل الناس أقل استعدادا لممارسة المزيد من قوة الإرادة، بينما قد يكون تجنب المواقف والأماكن التي تكون بها أمور تشتت الانتباه إذا كنت قد نمت بشكل سيئ، وذلك للحد من التشتيت، لتسهيل إكمال المهمة المطروحة قدر الإمكان.

وذكرت الأبحاث، أن مشاهدة مقطع فيديو خلال النهار يمكن أن تعزز في الواقع المشاركة والتنظيم والإبداع في العمل، بينما قال الدكتور ريفكين: “في الأيام التي لم تنم فيها جيدا، قد تجد أنه من المفيد تشتيت انتباهك لفترة وجيزة من خلال مشاهدة مقطع فيديومضحك عندما تشعر أن طاقتك العقلية منخفضة”.