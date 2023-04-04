أكد عضو اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات سعيد الشريف، إن قرار قيادة المرأة للسيارات قرار حكيم، ورفع نسبة المشتريات إلى ما يقارب 25٪؜.

وقال الشريف خلال مداخلة على برنامج الراصد المُذاع على الإخبارية:” أن السوق هو من يحكم عملية البيع والشراء”، مُشيرًا إلى أنه كلما زاد المعروض قلت أسعار السيارات.