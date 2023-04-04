أكد عضو اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات سعيد الشريف، إن قرار قيادة المرأة للسيارات قرار حكيم، ورفع نسبة المشتريات إلى ما يقارب 25٪.
وقال الشريف خلال مداخلة على برنامج الراصد المُذاع على الإخبارية:” أن السوق هو من يحكم عملية البيع والشراء”، مُشيرًا إلى أنه كلما زاد المعروض قلت أسعار السيارات.
فيديو | عضو اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات سعيد الشريف:
ستنخفض أسعار السيارات حال زيادة عدد المعروض في السوق.. وقيادة المرأة رفعت الأسعار 25٪#الراصد pic.twitter.com/sy4pbKxxBa
— الراصد (@alraasd) April 3, 2023
فيديو | عضو اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات سعيد الشريف:
أسعار السيارات في دول الجوار أقل من المملكة بـ 20٪.. وأرباحنا كوكلاء للسيارات قلت في الفترة الأخيرة#الراصد pic.twitter.com/Qs3MnWLJIB
— الراصد (@alraasd) April 3, 2023
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